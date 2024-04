Eternal Stands annunciato con trailer: un action adventure fantasy dall'autore di Dragon Age

Eternal Strands è un action adventure single player in terza persona, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il team indie Yellow Brick Games ha annunciato Eternal Stands , un nuovo gioco action adventure con ambientazione fantasy caratterizzato da alcune caratteristiche peculiari, come una certa insistenza sulla fisica e le interazioni con scenari e nemici.

Tra giganti e altre minacce

In Eternal Strands si fronteggiano anche creature gigantesche

Protagonista di Eternal Strands è Brynn, un combattente definito Weaver, intenzionato a dare nuova vita alla terra natale del proprio popolo combattendo contro vari nemici, armato di armi speciali e abilità magiche con effetti diversi.

Sul suo cammino, Brynn si trova ad affrontare una notevole varietà di nemici che vanno da bestie a combattenti umanoidi, fino a giganti corazzati che dovranno essere scalati per poter essere colpiti nei punti deboli e abbattuti, con suggestioni che richiamano anche Shadow of the Colossus.

Nel gioco sarà possibile arrampicarsi e interagire in varie maniere con lo scenario, con un sistema di spostamento alquanto dinamico che consente una notevole libertà d'azione all'interno delle ambientazioni fantastiche da esplorare.

Tuttavia, il sistema di combattimento sembra essere l'elemento più caratterizzante, fondandosi sulla possibilità di combinare vari poteri magici per ottenere effetti diversi sugli scenari e sui nemici, compresa anche una notevole possibilità di distruzione dell'ambientazione del gioco.

Non c'è ancora una data di uscita, ma Eternal Strands è attualmente in sviluppo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.