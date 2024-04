RollerCoaster Tycoon 3: Atari ha acquisito il gioco da Frontier, la serie è completamente sua

RollerCoaster Tycoon 3 non è più di Frontier Development ma di Atari . La storica compagnia ha infatti annunciato di averlo acquisito completamente. Quindi tutti le versioni del gioco, PC, Mac iOS e Nintendo Switch, ora sono sue. In questo modo, attualmente Atari detiene l'intera serie RollerCoaster Tycoon, di cui è l'editore unico.

Una casa unica

La serie RollerCoaster Tycoon ora ha una casa unica, tempo di festeggiare

"Mentre celebriamo il 25° anniversario di Rollercoaster Tycoon con Chris Sawyer (l'autore originale Ndr), sono davvero lieto di poter aggiungere questo importante titoloal resto del franchise", ha detto Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari. "Questo creerà nuove opportunità per Atari mentre continuiamo il grande lavoro fatto da Frontier e porterà vantaggi ai fan dei Rollercoaster Tycoon."

Rollercoaster Tycoon 3 è un titolo di grande successo. Fu lanciato nel 2004 diventando il gioco per PC più venduto su Amazon.com nel periodo di lancio e uno dei cinque titoli per PC più venduti nel 2004 e nel 2005. Ottimo anche il riscontro di critica, con una media voto di 81 su Metacritic.

I titoli della serie RollerCoaster Tycoon in mano ad Atari attualmente sono: Rollercoaster Tycoon Classic, Rollercoaster Tycoon 2, Rollercoaster Tycoon 3, Rollercoaster Tycoon Deluxe, Rollercoaster Tycoon Joyride, Rollercoaster Tycoon World, Rollercoaster Tycoon Puzzle e Rollercoaster Tycoon Touch. Naturalmente sono comprese anche le versioni mobile.

Il comunicato ufficiale ci ricorda che: "Atari gestisce il franchise di Rollercoaster Tycoon in base a un accordo di licenza a lungo termine con il creatore del franchise, Chris Sawyer. In base all'accordo, Atari cercherà di sviluppare nuovi titoli, espandere la distribuzione digitale e fisica ed esplorare collaborazioni relative al marchio come parte di un piano a lungo termine per portare il franchise a nuove vette."