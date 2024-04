Xbox: il nuovo controller Nocturnal Vapor è ufficiale, data di uscita e prezzo annunciati

Dopo le prime avvisaglie, arriva la conferma ufficiale da parte di Microsoft che annuncia il nuovo controller Nocturnal Vapor per Xbox Series X|S, compatibile con PC, Xbox One e dispositivi mobile, in una colorazione inedita.

È il medesimo controller che era trapelato qualche giorno fa online e che ora ha una presentazione ufficiale da parte della casa di Redmond, che ne parla in un nuovo post all'interno del blog ufficiale di Microsoft Xbox, con maggiori dettagli al riguardo.

Si tratta, sostanzialmente, di un controller Xbox wireless standard, dunque non Elite, ma caratterizzato da una colorazione particolare, che lo inserisce all'interno di una sorta di "famiglia" Vapor, di cui si sono visti altri modelli in precedenza.