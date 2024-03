Xbox Series X|S: il controller 'Nocturnal Vapor' trapela online prima dell'annuncio

Si tratta di un altro controller Xbox wireless standard, per Xbox Series X e Series S ma ovviamente compatibile anche con PC, piattaforme mobile e Xbox One, dotato della particolare fantasia "vapor" che abbiamo visto anche in altre colorazioni.

A riportarlo è il solito e affidabile leaker Billbil-kun, che finora non ha sbagliato un colpo soprattutto per quanto riguarda questo genere di anticipazioni. D'altra parte, le immagini parlano piuttosto chiaro e difficilmente sono contraffatte.

La famiglia Vapor si allarga

In questo caso, il "Nocturnal Vapor" di distingue per un colore scuro, tra il grigio e il verde, con le tipiche striature che creano un effetto fumo cangiante, oltre alle caratteristiche tipiche del controller ufficiale.



Il leak d'altra parte sembra sia partito dal sito Xbox Design Lab, dunque ci sono pochi dubbi sull'effettiva esistenza del controller, che dovrebbe essere annunciato in questi giorni da Microsoft in via ufficiale.

L'uscita dovrebbe essere prevista per il mese di aprile e il prezzo previsto è quello standard di 69,99 euro, trattandosi del controller classico e non della versione avanzata "Elite". In precedenza, abbiamo visto anche il controller Dream Vapor e Stormcloud Vapor, insieme ad altri.