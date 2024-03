PS5: un aggiornamento per la Guida di gioco aggiungerà contenuti creati dagli utenti

Va da sé, inoltre, che se prima questa funzionalità era supportata solo in una manciata di titoli dove erano gli sviluppatori stessi a realizzare delle guide, teoricamente grazie a questo update qualsiasi gioco potrebbe ricevere in futuro dei video di aiuto e suggerimenti ad hoc, proprio grazie all'apporto dato dalla community.

Per chi non lo sapesse, la Guida di gioco è una funzione tramite la quale i giocatori possono ricevere suggerimenti su come superare particolari sfide e ostacoli tramite dei video realizzati appositamente dagli sviluppatori in una serie di titoli supportati. Il tutto funziona direttamente tramite console con il gioco a schermo o tramite la PS App per smartphone.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato delle importanti novità sulla funzionalità Guida di gioco di PS5 , che con un prossimo aggiornamento della console in arrivo nei prossimi mesi diventerà la "Guida di gioco della community" , ovvero con aiuti e contenuti creati direttamente dai giocatori per dare una mano ad altri utenti.

Come funzionano le guide della community

Un esempio dei video creati dagli utenti pubblicati

Sempre tramite il PlayStation Blog, Sony ha offerto un'anteprima di come funzioneranno le nuove guide realizzate dalla community, che in realtà chiedono un impegno praticamente nullo da parte del giocatore, visto che il tutto avviene in maniera automatica.

Per prima cosa gli utenti interessati a dare una mano devono accedere a [Catture e trasmissioni] >[Catture] > [Catture automatiche] > [Guida di gioco della community], quindi selezionare [Partecipa] per registrarsi al programma.

Una volta data l'approvazione, la console acquisirà automaticamente un video quando il giocatore completa una determinata attività. Dopodiché un moderatore esaminerà il filmato e, se lo riterrà valido, verrà pubblicato come "suggerimento di Assistenza per i giochi" visibile da tutti i possessori di PS5. Una volta caricati sui server Sony i video registrati verranno eliminati automaticamente dalla console dell'utente, quindi non ci sarà alcun impatto sulla memoria di archiviazione.

Inizialmente la Guida di gioco della community sarà disponibile solo per una selezione di titoli per PS5, con l'obiettivo futuro di espanderla a quanti più giochi possibili, sempre stando quanto riportato nel PlayStation Blog.

Rimanendo in tema di novità, tra pochi giorni sarà disponibile la demo di Stellar Blade, il nuovo action in esclusiva per PS5.