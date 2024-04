AirPods 'Lite', la versione economica degli auricolari Apple, potrebbe diventare presto realtà

Fonti attendibili suggeriscono che la società di Cupertino stia concentrando i suoi sforzi su questa idea, il che potrebbe contribuire ad aumentare la produzione complessiva degli auricolari per ecosistema Apple nei prossimi mesi a venire. È inoltre prevista una prossima iterazione degli AirPods Max .

Nel 2024 è previsto un declino nella domanda per i modelli attuali di AirPods, con una proiezione di diminuzione del 4% rispetto all'anno precedente. In questo contesto, una voce che sta circolando negli ultimi tempi diventa particolarmente interessante: si tratta della possibilità di una versione più economica degli auricolari Apple .

Convenienza nell'aria

Anche Ming-Chi Kuo ha suggerito la possibilità che Apple lanci presto auricolari wireless al costo di 99 dollari (circa 110-120 euro in Italia)

La definizione "AirPods Lite" è stata attribuita in modo arbitrario da chi ha iniziato per primo a dare indiscrezioni sull'argomento; al momento non c'è ancora stata un'ufficializzazione, ma le speculazioni sulla loro produzione circolano da oltre un anno.

L'analista Ming-Chi Kuo ne aveva previsto l'arrivo già nel gennaio 2023, stimando un prezzo di 99 dollari.

Secondo una nota di ricerca di Haitong International Securities, Pu ha indicato che Foxconn sarà uno dei fornitori degli AirPods a costo ridotto, con incentivi della produzione presso una delle sue fabbriche in India nel quarto trimestre del 2024.

Inoltre, insieme agli AirPods Lite, Apple ha in programma il lancio della seconda generazione degli AirPods Max.

La prima generazione, sebbene di alta qualità, ha rapidamente perso interesse proprio a causa del suo prezzo elevato.