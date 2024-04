AMD Zen 5: l'architettura dei nuovi core è del 40% più veloce rispetto a Zen 4

Se questo fosse confermato, ci troveremmo di fronte ad un enorme balzo in avanti da parte di AMD , per di più ottenuto nell'arco di una sola generazione. D'altronde AMD non è nuova a situazioni di questo tipo: con la prima generazione Zen la casa rossa riuscì ad ottenere un balzo del 52% rispetto alla precedente Excavator.

Cosa sappiamo?

La roadmap delle architetture AMD

Al momento non sappiamo molto dell'architettura Zen 5. Stando alle dichiarazioni di AMD i nuovi processori porteranno in dote prestazioni superiori e efficienza ottimizzata, nonché funzionalità integrate relative all'intelligenza artificiale.

AMD dovrebbe lanciare la nuova architettura per tutti i segmenti PC desktop, laptop e server: in particolare Zen 5 farà il suo probabile debutto sulle linee Granite Ridge, Strix Point ed EPYC.

Recentemente sono emerse interessanti novità su due processori AMD Granite Ridge con 6 e 8 core in fase di test, fattore che sembrerebbe confermare l'arrivo dei chip nella seconda parte dell'anno in corso.