Metacritic non elenca giochi bellissimi che hanno venduto bene, la polemica di uno storico

Lo storico dei videogiochi Felipe Pepe, autore dell'ottimo CRPG Book, ha polemizzato con Metacritic per l'assenza di valutazioni, o per l'assenza completa, di alcuni giochi che hanno venduto anche milioni di copie. Semplicemente non sono entrati nel giro della stampa e non sono stati considerati, pur a fronte dell'amore dimostrato dal pubblico e dalla loro indubbia qualità.

Giochi snobbati

Il post di Felipe Pepe

La polemica di Pepe nasce da un post su X dell'influencer @Dreamboum che chiede quali siano i giochi con meno di 75 di Metacritic che i suoi seguaci si sentono di difendere a costo della vita. Pepe ha risposto con un secco: "All'inferno Metacritic e i punteggi delle recensioni, ecco 22 dei miei giochi preferiti degli ultimi anni che non hanno ottenuto nemmeno un punteggio. Alcuni hanno venduto milioni di copie, a fronte di zero "recensioni della critica". Per non citare il fantastico Basilisk 2000 che non è nemmeno elencato su Metacritic."

Pepe riporta quindi un'immagine tratta da Metacritic di giochi a suo giudizio ottimi, che non hanno alcun punteggio per l'assenza di recensioni, come ad esempio Tale of Immortal che su Steam ha venduto milioni di copie, è disponibile in inglese, ma nessuno della stampa specializzata ha considerato, o i giochi di ruolo classici Caves of Lore e Moonring che a fronte dell'entusiasmo del pubblico sono stati snobbati e non hanno trovato spazio nel discorso collettivo.

In generale, i giochi dell'elenco sono tutti interessanti per più di qualche motivo, come ad esempio la serie Fear & Hunger, che mescola dungeon crawler e horror in modo impeccabile, o Babbdi, che si presenta come un'esperienza in prima persona di grandissimo impatto.

Visto che siete qui, magari andate a dargli un'occhiata. Li trovate tutti su Steam, tranne Basilisk 2000 che si trova su itch.io.