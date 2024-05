Helldivers 2 bombardato di recensioni negative su Steam per l'obbligatorietà dell'account PSN

Helldivers 2 nella giornata di oggi ha ricevuto un massiccio review bombing su Steam, con oltre 20.000 recensioni negative da parte degli utenti dopo che Arrowhead ha annunciato che presto sarà obbligatorio collegare un account PlayStation per giocare su PC.

Per la precisione, nel momento in cui scriviamo sono state pubblicate 20.741 recensioni negative su Steam in data 3 maggio, che hanno abbassato la media valutazioni degli ultimi 30 giorni a "Nella Media" con solo il 59% di valutazioni positive.

Come accennato in apertura, la quasi totalità delle valutazioni sono state assegnate dopo che Arrowhead ha annunciato che a partire dal 4 giugno per giocare a Helldivers 2 su Steam sarà necessario collegare un account PSN, cosa che ha indispettito chi non vuole creare un ulteriore account per giocare, chi non vuole fornire i propri dati a Sony e chi abita in uno degli oltre 90 paesi nel mondo in cui non è possibile creare un account PlayStation.