Steam Deck: Stardew Valley è stato il titolo più giocato di aprile, ben 4 Fallout nella top 20

Tramite l'account X ufficiale di Steam Deck, Valve ha svelato quali sono stati i titoli più giocati su Steam Deck durante il corso del mese di aprile. Al primo posto troviamo il sempreverde Stardew Valley, un titolo fondamentalmente perfetto per essere giocato in portatitilità, seguito da Fallout 4 e Balatro, anch'esso ottimo per qualche partità mordi e fuggi con un handheld.

Vediamo la top 20 al completo, stilata in base al numero di ore giocate complessivamente dagli utenti: