MotoGP 24, il trailer di lancio del nuovo gioco di guida Milestone

La nostra recensione

Se avete letto la nostra recensione di MotoGP 24, saprete che la formula simulativa non è cambiata e anche in questa edizione risulta ben poco propensa a perdonare qualsivoglia errore in pista, costringendo spesso a ricorrere alla funzionalità rewind per non buttare alle ortiche quanto ottenuto fino a quel momento.

Sul fronte dei contenuti, tuttavia, c'è ben poco di cui lamentarsi vista la presenza di diverse modalità di peso e la novità rappresentata dal mercato piloti, che rappresenta un'incognita rispetto alla progressione della stagione e può dar vita a situazioni inaspettate.