MotoGP 24 è stato annunciato con un trailer e la data di uscita su PC e console

MotoGP 24 è stato annunciato ufficialmente da Milestone, con un trailer e la data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 2 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

La nuova edizione includerà naturalmente i piloti e i circuiti della stagione 2024 della MotoGP, ma anche le categorie Moto2 e Moto3, il campionato mondiale FIM Enel MotoE e le novità rappresentate dall'introduzione del mercato piloti e dei commissari sportivi.

Il mercato piloti consentirà di includere nel gioco colpi di scena come il passaggio di Marc Marquez dal team Repsol Honda alla Ducati del Gresini Racing, dando inizio a ogni stagione con un roster differente e la possibilità per i piloti di competere non solo per la classifica ma anche per trovare una collocazione migliore.

Per quanto riguarda invece i commissari sporitvi, avranno il compito di monitorare le gare in tutte le sessioni, penalizzando eventualmente i comportamenti scorretti tramite sanzioni che vanno dai semplici avvertimenti alle penalità concrete, fino all'annullamento dei tempi di qualifica.

Infine assisteremo all'introduzione della difficoltà adattiva, un sistema che regola dinamicamente il grado di sfida e la bravura degli avversari sulla base delle nostre prestazioni in pista.