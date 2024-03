Hogwarts Legacy: chiave Steam per PC in sconto al prezzo minimo su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un codice Steam per Hogwarts Legacy. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 50%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è in digitale e la chiave Steam sarà inviata immediatamente dopo l'ordine tramite email: non dovete attendere una spedizione. Per reclamare il gioco, avete bisogno di un account Steam e del launcher su PC.