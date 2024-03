Star Wars: Battlefront Classic Collection stroncato su Steam, tanti bug e solo 3 server al lancio

Star Wars: Battlefront Classic Collection è disponibile solo da poche ore ma sta già ricevendo un bombardamento di recensioni negative su Steam da parte degli utenti per via di numerosi bug e problemi ai server che impattano in maniera sostanziale sull'esperienza di gioco. Al momento le valutazioni sono "perlopiù negative" con solo il 21% di recensioni positive.

Stando alle testimonianze in rete, pare che non appena aperti i battenti delle modalità multiplayer erano disponibili solo 3 server da 64 giocatori, quindi una capacità massima di 192 giocatori a fronte dei 10.000 utenti attivi durante la notte per provare il gioco. Fortunatamente nelle ore successive il numero di server attivi è aumentato, ma ciò è servito solamente a mettere ancora più in evidenza i problemi della raccolta.

I giocatori nelle recensioni infatti parlano di bug a profusione, problemi di stuttering e in alcuni casi i colpi andati a segno non vengono neppure registrati. A tutto ciò si aggiungono code infinite per trovare una partita, problemi di lag e altre magagne che rendono praticamente ingiocabile il multiplayer e denotano una scarsa cura da parte di Aspyr per questa raccolta.

Una recensione su Steam riassume bene il sentimento comune: "Avete lanciato questo gioco con soli 3 server su PC sapendo benissimo che la gente lo avrebbe comparto solo per questo motivo? Una barzelletta. Rimborso facile. Che delusione. Dopo 2 ore hanno finalmente attivato altri server e sono TERRIBILI. Ping orribile, stuttering e da domani i cheater sanno dilaganti".