Magic: The Gathering, una carta del 1993 è stata venduta per 3 milioni di dollari

Una carta Black Lotus di Magic: The Gathering risalente a un'edizione limitata del 1993 è stata venduta per 3 milioni di dollari: una cifra record per uno degli oggetti più desiderati dai collezionisti del gioco.

La Black Lotus in questione ha infatti superato i due milioni di dollari a cui è stata venduta la carta dell'Unico Anello nel 2023, anche grazie a una classificazione "Pristine" 10/10 che ne certifica le condizioni assolutamente perfette.

Proveniente dalla stampa originale del primo set di Magic: The Gathering, la carta non solo è stata conservata in maniera maniacale, ma presenta una qualità di stampa del tutto priva di difetti.