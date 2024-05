Fallout 4: un video di Digital Foundry analizza l'upgrade next-gen su PS5, Xbox e PC

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video confronto, questa volta con protagonista l'update next-gen gratuito di Fallout 4 uscito la scorsa settimana su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Per quanto riguarda le novità su console, le note della patch menzionano due modalità grafiche principali su console: una modalità performance 4K 60fps dinamica con impostazioni "standard" e una modalità qualità 4K 30fps con impostazioni grafiche elevate, paragonabili a quelle Ultra per PC. Oltre a queste due opzioni di base, Bethesda aggiunge anche altre modalità per chi esegue il gioco a 1440p e/o a 120Hz

Tuttavia è interessante la questione Xbox Series X. Come ricorderete di recente Betheda ha confermato che, a dispetto di quanto indicato nelle note ufficiali, tutte le modalità grafiche sono intese per girare a 60 fps e 4K, con la differenza che quella Performance abbassa ulteriormente i dettagli per mantenere stabile il framerate. Insomma, "It just works", direbbe Todd Howard.

Tuttavia, come dimostrato da Digital Foundry nel video, in realtà passare dal preset Quality a quello Performance e viceversa non porta nessuna cambiamento in termini di risoluzione, performance e qualità dell'immagine e dettagli a schermo. Lo stesso vale anche per Series S, che gira a una risoluzione dianmica tra i 1080p e i 1440p e 60 fps a prescindere dal preset utilizzato.

Al contrario, su PS5 l'opzione funziona come dovrebbe, con la modalità Quality che effettivamente abbassa il framerate a 30 fps, ma offrendo un miglior rendering degli oggetti, qualità del fogliame, distance draw rispetto alla controparte Xbox Series X, che tra l'altro da questo punto di vista perde anche il confronto con Xbox One X. Insomma, sembra che qualcosa non funzioni come dovrebbe sulle piattaforme verdecrociate.

Il target dei 60 fps viene raggiunto da tutte le console, ma sono stati notati dei cali intorno ai 50 fps in alcune aree più pesanti da gestire, che in ogni caso non dovrebbero compromettere in maniera eccessiva l'esperienza di gioco.