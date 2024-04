Fallout 4: le mod più popolari al momento su PC sono quelle per togliere l'update next gen

Il fatto che l'update next gen di Fallout 4 non sia stato propriamente accolto con favore dall'utenza PC emerge evidente anche dalle tendenze attuali in fatto di mod, considerando che le più popolari al momento sembrano essere quelle che servono a rimuovere tale aggiornamento ufficiale.

Come abbiamo visto, il recente upgrade gratuito distribuito da Bethesda è stato accolto in maniera non molto positiva in ambito Windows, dove questo ha portato a diversi problemi con la "rottura" di varie mod, incompatibilità di salvataggi e tutto a fronte di miglioramenti tecnici poco visibili, considerando i livelli già raggiunti in precedenza dal gioco su tale piattaforma.

La questione sembra essere confermata anche dalle tendenze in fatto di creazione e download di mod: prendendo come riferimento il celebre portale NexusMods, andando a vedere la pagina relativa alle modifiche di Fallout 4 possiamo vedere come le più popolari servano proprio a rimuovere l'aggiornamento.