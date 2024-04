Pokémon Perla Splendente è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per la Gaming Week

Pokémon Perla Splendente è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 29%% rispetto al prezzo più basso recente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo più basso recente secondo l'e-commerce è 38€.

Pokémon Perla Splendente da DS a Nintendo Switch

Nintendo Switch permette di rendere i colori di Sinnoh ancora più belli

Pokémon Perla Splendente è il remake di Pokémon Perla per Nintendo Switch. Propone una componente grafica rivista e con animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata. La regione di questo gioco è Sinnoh, di cui è possibile scoprire il passato in Leggende Pokémon Arceus.

Pokémon Perla Splendente è associato a Pokémon Diamante Lucente. I contenuti esclusivi di Pokémon Platino non sono invece stati ricreati per questi remake.