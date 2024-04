Xbox Game Pass: 11 giochi presentati all'ID@Xbox Showcase arriveranno nel catalogo

Se avete seguito l'evento nella serata di ieri avrete probabilmente già preso nota della questione, ma con la grande quantità di annunci e trailer trasmessi potrebbe non essere risultato evidente che parte di tali giochi sono previsti come lanci al day one all'interno di Game Pass, dunque facciamo qui un riepilogo generale.

La lista dei giochi in arrivo su Game Pass

Dungeons of Hinterberg si conferma uno dei titoli più interessanti al lancio su Game Pass

Questa è la lista dei giochi che sono stati annunciati come in uscita direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, tra quelli presentati all'ID@Xbox:

33 Immortals (TBA 2024)

Palworld - aggiornamento estivo (estate 2024)

Commandos: Origins (estate 2024)

All You Need is Help (autunno 2024)

Dungeons of Hinterberg (18 luglio 2024)

Vampire Survivors (update disponibile ora, DLC in arrivo il 9 maggio)

Keplerth (TBA 2024)

Volcano Princess (TBA 2024)

Firework (TBA 2024)

Depersonalization (TBA 2024)

The Rewinder (29 aprile)

Diversi di questi non hanno ancora una data di uscita ma dovrebbero arrivare a breve o comunque all'interno del 2024, mentre The Rewinder è stato lanciato proprio ieri a sorpresa, così come l'aggiornamento di Vampire Survivors.

Si conferma dunque un rapporto piuttosto stretto fra il programma ID@Xbox, che serve a sostenere i giochi indie attraverso accordi di co-produzione o publishing e distribuzione, e Xbox Game Pass, dove i titoli di questo tipo trovano solitamente ampio spazio.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi in arrivo nella prima metà di maggio per l'abbonamento Game Pass, che potrebbe arrivare anche oggi, considerando il modus operandi standard di Microsoft al riguardo.