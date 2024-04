Hi-Fi Rush per Nintendo Switch è stato classificato da PEGI: annuncio in arrivo?

Hi-Fi Rush potrebbe essere in arrivo anche su Nintendo Switch, considerando che il titolo Xbox è stato recentemente classificato dal PEGI, come riportato da Gematsu, con tanto di pagina ufficiale e descrizione recentemente pubblicata nel database dell'ente europeo.

Come sempre accade in questi casi, non possiamo prenderlo come un indizio certo dell'arrivo del gioco sul mercato, visto che ci sono stati molti casi precedenti di errori o manovre preventive che non hanno poi avuto seguito effettivo, ma l'ente europeo di classificazione dei videogiochi in particolare non è solitamente tendente a sbilanciarsi senza motivo, dunque la questione solleva una notevole curiosità.



In effetti, il gioco è uscito su PS5 e fa parte del famoso quartetto di titoli di Microsoft, appartenenti a Xbox Game Studios, che hanno fatto il grande salto verso il formato multipiattaforma, ma non è stato annunciato per la console Nintendo.