Amazon Music Unlimited: 90 giorni gratuiti a fine aprile, l'offerta scade oggi

Tramite Amazon Italia è ancora possibile richiedere l'accesso a tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited. Il servizio è in fase di promozione e invece di 30 giorni è possibile ottenerne 90 senza spendere un singolo centesimo. L'offerta termina oggi (30 maggio) alle 17:00, quindi non fatevi sfuggire questa possibilità. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo tipico di questo abbonamento è 10.99€ al mese, quindi il risparmio con questa promozione è di 32,97€. Il rinnovo è automatico dopo tre mesi, quindi se non vorrete proseguire con l'abbonamento dovrete ricordarvi di disattivarlo.