Starfield: il creation kit è in arrivo, con supporto per le mod anche su console

È in effetti una sorta di tradizione per i giochi Bethesda, visto che una cosa del genere era stata già diffusa per Fallout 4 e per The Elder Scrolls V: Skyrim, dunque il suo arrivo per Starfield era già noto e annunciato da tempo.

Il Creation Kit è l'insieme di strumenti ufficiali che Bethesda metterà a disposizione dei modder per poter facilitare la creazione di mod per Starfield, con la possibilità di accedere ad asset e materiali ufficiali e di più semplice reperibilità e utilizzo, cosa che secondo Howard rappresenterà il "paradiso dei modder".

Durante l'intervista di ieri con Kinda Funny, Todd Howard ha confermato che il Creation Kit di Starfield è in arrivo , con ulteriori informazioni che verranno diffuse a breve, e che è confermato anche il supporto per le mod su Xbox Series X|S .

Il "paradiso dei modder"

Starfield potrebbe riservare grandi sorprese con l'arrivo delle mod "ufficiali"

In base a quanto riferito dal capo di Bethesda, il Creation Kit di Starfield dovrebbe dunque arrivare entro il 2024 e possibilmente fra non molto: "Avrete informazioni al riguardo molto presto", ha riferito Howard, "Non ho ancora una data da annunciare per il lancio effettivo, ma è una cosa molto importante per noi, considerando anche il fatto che i modder sono stati incredibili".

Inoltre, viene confermato anche il fatto che la versione console su Xbox Series X|S supporterà le mod, una cosa a cui il team tiene particolarmente: "Assolutamente, al 100%. Il supporto per le mod su console è stato una cosa di enorme importanza per Fallout e Skyrim, e resta una cosa decisamente importante per noi", ha affermato Howard.

La differenza, con Starfield, è che il Creation Kit è stato pensato fin dall'inizio come parte integrante del gioco, dunque anche nel processo di sviluppo è stato tenuto in considerazione come un elemento importante da pubblicare. Nella medesima intervista, è stato dato anche un periodo di uscita per l'espansione Shattered Space e annunciato un grosso aggiornamento in arrivo.