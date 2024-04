Controller Razer Kishi per Android in sconto su Amazon per la Gaming Week

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un controller Razer Kishi per smartphone Android . Il prezzo attuale è più basso del 15% rispetto al prezzo più basso recente indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma non è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 89.99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Controller Razer Kishi

La connessione allo smartphone è semplice e veloce

Il controller Razer Kishi per smartphone Android propone due stick analogici (asimmetrici, come su Xbox), la croce direzionale, i pulsanti frontali e i grilletti, oltre a pulsanti di funzione aggiuntivi. Si collegano allo smartphone tramite la porta di ricarica e garantiscono in questo modo una latenza bassissima. La ricarica è possibile tramite USB-C.

Supportano smartphone di dimensioni comprese tra 145,3 - 163,7 mm x 68,2 - 78,1 mm x 7,0 - 8,8 mm. È perfetto per giocare ai videogiochi mobile più elaborati che non rendono con un sistema di controllo touch e anche per tutti i videogiochi AAA nati su PC/console e riprodotti tramite streaming.