Humanity ha una data di uscita su Xbox Series X|S e One, sarà su PC e Xbox Game Pass al lancio

Il publisher Enhance e gli sviluppatori di tha Itd. Hanno annunciato che il puzzle game Humanity arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One e sul Windows Store per PC il 30 maggio. Non solo, al lancio delle versioni verdecrociate il gioco sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

L'annuncio è stato corredato da un trailer, che trovate nel player sottostante. Humanity dunque si aggiunge ai tre giochi in arrivo a maggio su PC e Xbox Game Pass già confermati per il mese di maggio, che includono anche Hellblade 2. Insomma, si prospetta un altro mese sicuramente molto interessante per gli abbonati al servizio di Microsoft.