Humanity: ottimi i voti ricevuti dalla critica

Humanity sta ricevendo dei voti davvero eccellenti da parte della critica, tanto da aver raggiunto una delle medie voto migliori dell'anno. Per chi non lo conoscesse si tratta di un puzzle game diretto da Yugo Nakamura, che vede Tetsuya Mizuguchi nel ruolo di produttore esecutivo.

Vediamo l'elenco dei voti:

Multiplayer.it - 8.5 / 10

IGN - 9 / 10

Shacknews - 9 / 10

Checkpoint Gaming - 9 / 10

God is a Geek - 8.5 / 10

WayTooManyGames - 8.5 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

In generale, la stampa specializzata ha apprezzato Humanity per come riprende la formula di Lemmings in modo originale e visionario, calandola in un contesto completamente diverso.

Qualcuno è arrivato a paragonarlo a Portal 2 e The Talos Principle come qualità, due indiscussi capolavori tra i puzzle game. Comunque sia il gioco appare riuscito da ogni punto di vista, sia quello del gameplay, sia quello strettamente tecnico stilistico, dove mostra una fortissima personalità.