FIFA 23, votate gli 11 giocatori della Serie A Team of the Season: vediamo i 45 candidati

Da oggi, 15 maggio, sono parte le votazioni per decidere quale sarà l'EA SPORTS FIFA 23 - Serie A Team of the Season. Avete tempo fino al 18 maggio 2023 per dire la vostra raggiungendo questa pagina.

La scelta degli 11 giocatori avverrà in modo misto: al 50% terrà conto delle votazioni del pubblico e al 50% sarà basata su quanto deciso da una giuria composta da Direttori di varie testate giornalistiche sportive. Questi ultimi valuteranno i giocatori in base al merito sportivo e alla correttezza in campo.

Questa è la lista dei 45 giocatori tra i quali sarà possibile votare: Alex Meret (SSC Napoli), Rui Patricio (AS Roma), Ivan Provedel (SS Lazio), Wojciech Szczesny (Juventus), Guglielmo Vicario (Empoli FC), Federico Baschirotto (US Lecce), Gleison Bremer (Juventus), Carlos Augusto (AC Monza), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Federico Dimarco (Inter), Theo Hernandez (AC Milan), Minjae Kim (SSC Napoli), Stefan Posch (Bologna FC), Alessio Romagnoli (SS Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta BC), Perr Schuurs (Torino FC) Chris Smalling (AS Roma), Destiny Udogie (Udinese), Sofyan Amrabat (ACF Fiorentina), Zambo Anguissa (SSC Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli FC), Nicolò Barella (Inter), Hakan Calhanoglu (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Niccolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (US Sassuolo), Stanislav Lobotka (SSC Napoli), Sergej Milinkovic-Savic (SS Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna FC), Roberto Pereyra (Udinese), Adrien Rabiot (Juventus), Sandro Tonali (AC Milan), Boulaye Dia (US Salernitana), Angel Di Maria (Juventus), Paulo Dybala (AS Roma), Rasmus Hojlund (Atalanta BC), Kvicha Kvaratshkelia (SSC Napoli), Armand Lauriente (US Sassuolo), Rafael Leao (AC Milan), Ademola Lookman (Atalanta BC), Lautaro Martinez (Inter), M'bala Nzola (AC Spezia), Victor Osimhen (SSC Napoli), Gabriel Strefezza (US Lecce), Mattia Zaccagni (SS Lazio).

Se vi chiedete in che modo questa lista è stata creata, sappiate che si è tenuto conto delle analisi di Stats Perform che sono a propria volta generate a partire da dati del sistema Hawk-Eye. Questo sistema di votazione, che ha ottenuto validità scientifica secondo quanto confermato dal comunicato ufficiale, si basa sì sui dati statistici e sugli eventi tecnici, ma anche sui dati posizionali. In altre parole, vengono analizzati fattori come il movimento senza palla, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza fisica della squadra e non solo. Per il calcolo finale sono state considerate solo le gare della Serie A TIM 2022/2023.