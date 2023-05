Activision Blizzard soddisfatta per il pronunciamento della Commissione Europea sull'acquisizione

Anche Activision Blizzard ha espresso soddisfazione per il pronunciamento favorevole della Commissione Europea sull'acquisizione da parte di Microsoft, per voce del CEO Bobby Kotick e della EVP Corporate Affairs e CCO Lulu Cheng Meservey.

Kotick si è espresso tramite un comunicato ufficiale a nome di tutta la compagnia, mentre la Meservey ha affidato il suo commento a Twitter.

Kotick: "Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante: la Commissione Europea (CE), uno dei regolatori più rigorosi e rispettati al mondo, ha approvato la nostra fusione con Microsoft. Questa decisione sottolinea i benefici che la nostra transazione offre ai giocatori e alla concorrenza.

Numerosi regolatori di altri paesi hanno già approvato la fusione. Unendosi a loro oggi, la CE ha dimostrato ancora una volta il suo approccio rigoroso, equo e sensato con la creazione di adeguate misure di regolamentazione che garantiscono la concorrenza in settori di crescita importanti.

Microsoft ha accettato condizioni come parte dell'approvazione della CE, tra cui licenze per i provider di cloud gaming per lo streaming dei giochi di Activision Blizzard e meccanismi di applicazione per garantire il rispetto di questi impegni.

Questo passo importante fornisce una guida adeguata per i regolatori di tutto il mondo quando devono decidere il modo migliore per promuovere e favorire la concorrenza nell'industria dei videogiochi.

Ci sono ancora lavori da completare prima che la nostra fusione possa essere finalizzata, ma è incoraggiante che organi regolatori come la Commissione Europea comprendano e apprezzino le considerevoli opportunità di crescita offerte dalla nostra industria.

Grazie per la vostra pazienza mentre lavoriamo per promuovere il commercio equo, la concorrenza leale e un riconoscimento più ampio per il lavoro straordinario che i nostri collaboratori svolgono ogni giorno per intrattenere centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Leggiamo invece cosa ha scritto la Meservey, che ha sottolineato i benefici dell'affare per i lavoratori europei: "Activision Blizzard ha pianificato di espandere significativamente i suoi investimenti e la sua forza lavoro in tutta l'Unione Europea, e siamo entusiasti dei vantaggi che la nostra collaborazione con Microsoft offrirà ai giocatori in Europa e altrove.

Oggi la Commissione europea ha approvato la nostra fusione con Microsoft (assoggettandola a delle rigorose misure correttive) per garantire che una concorrenza solida continui nel nostro settore in rapida crescita.

I nostri talentuosi team in Svezia, Spagna, Germania, Romania, Polonia e in altri paesi europei hanno le competenze, l'ambizione e il supporto governativo necessari per competere a livello globale.

E grazie all'approccio fermo, ma pragmatico, imparziale e basato sui fatti dell'Unione Europea alla regolamentazione, ci aspettiamo che questi team europei continuino a garantire crescita e innovazione in futuro."