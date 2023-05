Layers of Fear: data di uscita e requisiti PC svelati per il gioco horror

Bloober Team e Anshar Studio hanno annunciato la data di uscita di Layers of Fear su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC: il 15 giugno 2023. Sono inoltre stati condivisi i requisiti PC.

"Siamo entusiasti di annunciare la data di pubblicazione di Layers of Fear e di portare questa esperienza horror definitiva ai giocatori su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, il 15 giugno", ha dichiarato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, in un comunicato stampa. "Con la potenza dell'Unreal Engine 5, siamo riusciti a creare un gioco che supera visivamente i nostri lavori precedenti, offrendo un viaggio indimenticabile nella mente di artisti tormentati. Non vediamo l'ora che i giocatori nuovi e storici si buttino in questo gioco".

Come detto, sono anche stati confermati i requisiti PC di Layers of Fear, che potete vedere riassunti nell'immagine qui sotto. Ricordiamo anche che la demo sarà disponibile invece il 22 maggio 2023 su Steam.

Requisiti PC di Layers of Fear

Come potete vedere, per la qualità massima in 4K e Ray Tracing è necessaria una RTX 3080 Ti da 12 GB, mentre per la qualità minima (1080p e 30 FPS) basta una GTX 1060 da 3 GB. In termini di processore, pare che un i7 di ottava generazione sia necessario per raggiungere almeno i 60 FPS in 1080è con un livello di dettaglio alto.

Chiaramente Layers of Fear è prima di tutto un progetto pensato per spingere sul lato grafico e la qualità massima pretende computer di tutto rispetto. Ecco infine il trailer gameplay in Unreal Engine 5 mostra la potenza grafica su PC, PS5 e Xbox.