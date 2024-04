Returnal 2? Forse no, l'annuncio di oggi da Housemarque potrebbe essere ben altro

La ricorrenza è chiara: oggi è infatti il terzo anniversario di Returnal, cosa che spesso, per i titoli di un certo rilievo, può corrispondere a varie iniziative a tema, non sempre legate a prodotti videoludici o ad aggiornamenti dei giochi stessi, e anche questo potrebbe essere un caso simile.

Mentre mancano ormai poche ore all' annuncio ufficiale , continuano le speculazioni su quale potrebbe essere la novità che verrà svelata da Housemarque nella giornata di oggi, considerando che probabilmente si tratterà di qualcosa legato a Returnal , ma che potrebbe non avere a che fare con i videogiochi in senso stretto.

Forse sarà un fumetto?

Potrebbe dunque trattarsi di un fumetto su Returnal? Forse sì, ma potrebbe anche trattarsi più in generale di un'iniziativa trans-media, considerando che si tratta di un franchise dal notevole potenziale, come mondo di gioco, atmosfere e storia di base.



D'altra parte, cose simili le vediamo praticamente ogni anno anche con l'Outbreak Day di The Last of Us, per rimanere proprio tra le esclusive PlayStation, con l'anniversario del primo capitolo che ogni anno ospita annunci su iniziative varie, che spesso riguardano merchandise o cose parallele ai videogiochi.

Tuttavia, il fatto che anche l'account di Sony XDEV abbia rilanciato il tweet iniziale di Housemarque alimenta le speranze che possa trattarsi di qualcosa di nuovo sul fronte dei giochi, magari anche un'espansione o un aggiornamento, dunque staremo a vedere.