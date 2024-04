PlayStation Studios: Housemarque suggerisce un annuncio domani, è legato a Returnal?

Come potete vedere qui sotto, la compagnia ha pubblicato senza testo un'immagine nella quale vediamo il riflesso di una persona all'interno di frammenti di uno specchio. L'unico elemento veramente visibile sono gli occhi. In giallo, vediamo la scritta "tomorrow", ovvero "domani".

Cosa potrebbe essere l'annuncio di Housemarque?

Non abbiamo conferme ufficiali riguardo a questo teaser di Housemarque, ma possiamo fare alcune speculazioni.

Domani è il 30 aprile 2024, ovvero il terzo anniversario di Returnal in versione PS5. È possibile che il nuovo annuncio sia legato a tale gioco, forse un seguito o forse nuovi contenuti. Ovviamente è possibile che si tratti di un nuovo gioco completamente slegato.

Per quanto riguarda gli occhi nell'immagine, l'unico elemento parzialmente chiaro, non è impossibile che siano quelli della protagonista di Returnal. Ricordiamo infatti che l'occhio sinistro della donna è più chiaro del destro e in questa immagine il destro è nero, mentre il sinistro ha più parti chiare. Essendo però un'immagine in bianco e nero, non è chiaro se si tratti solo di riflessi.

Il fatto che la scritta "Tomorrow" sia in giallo fa però ancora una volta pensare al fatto che si tratti di Returnal, visto che è il colore del titolo del gioco sulla copertina.

Ovviamente è possibile che tutte queste speculazioni siano sbagliate. Non ci resta che attendere e vedere cosa abbia da annunciare Housemarque.

Ricordiamo infine che il game director di Returnal ha lasciato il team dei PlayStation Studios.