Star Wars The Acolyte La Seguace, un personaggio è "David Bowie ma Jedi", per l'attrice

Star Wars The Acolyte La seguace è la prossima serie TV dedicata alla Galassia Lontana Lontana in arrivo su Disney Plus. Avremo modo di vedere un periodo antecedente alla saga degli Skywalker e quindi incontrare tantissimi nuovi personaggi. Uno di questi, secondo l'attrice Dafne Keen, sarà praticamente David Bowie, ma in versione Jedi.

Dafne Keen (nota per il ruolo di Laura/C-23 in Logan) interpreta la padawan jedi Jecki Lon. Durante una recente chiacchierata con Empire, Keen ha dichiarato: "Non appena ci siamo truccati, sono andato dalla showrunner Leslye Headland e le ho detto: "Questo è David Bowie". E lei mi ha risposto: "Hai assolutamente ragione". Abbiamo scherzato sul fatto che fosse come un Jedi David Bowie".

"È un look quasi funky anni '70 e '80, davvero fantastico. Ero così eccitata dalla treccia: da fan di Star Wars, avere una treccia da Padawan è la cosa più assurda del mondo. Ero così eccitata quando l'hanno inserita. 'Oh mio Dio, ho la mia treccia da padawan!' È stato davvero bello".