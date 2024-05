Elden Ring: Shadow of the Erdtree, data di uscita, prezzo, edizioni e quello che c'è da sapere

Il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree si avvicina, ecco tutte le informazioni sul lancio di questa attesa espansione.

Tra poche settimane i giocatori potranno finalmente a vestire i panni del Senzaluce grazie a Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'espansione del souls-like firmato da FromSoftware, che ci porterà nelle Terre delle Ombre per seguire le orme di Marika e fare luce su segreti a lungo celati, affrontando al contempo nemici e boss inediti sfruttando nuove armi, armature, abilità e magie. In vista del lancio di questa grande e attesissima espansione, abbiamo riassunto i dettagli più importanti su Elden Ring: Shadow of the Erdtree, dalla data di uscita e le numerose edizioni e bundle disponibili al lancio, alle informazioni più interessanti condivise finora da FromSoftware.

Data di uscita e prezzo La prima immagine ufficiale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che ritrae quello che sembra essere Miquella in sella a Torrente Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 21 giugno 2024 a partire da 39,99 euro, sia in formato digitale che incluso in una nuova edizione fisica del gioco che verrà pubblicata lo stesso giorno. Sarà disponibile sulle medesime piattaforme del titolo originale, quindi PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC tramite Steam. Per quanto scontato, è bene precisare che si tratta di un'espansione e dunque per giocarci è necessario possedere il gioco base.

Edizioni digitali, bundle e bonus di prenotazione Il "gesto di Miquella" è un bonus riservato preordinando o preacquistando qualsiasi versione o bundle di Elden Ring: Shadow of the Erdtree Partendo dalle edizioni digitali, Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà disponibile nei seguenti formati: Elden Ring Shadow of the Erdtree (standard) a 39,99 euro. Non include alcun extra.

Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle a 49,99 euro. Oltre al DLC comprende l'artbook e la colonna sonora in formato digitale dell'espansione. Se non avete ancora giocato Elden Ring o se per qualsiasi ragione non siate più provvisti di una copia, sarete felici di sapere che l'espansione Shadow of the Erdtree verrà venduta anche in due differenti bundle con il gioco base. Al contrario, se già possedete l'avventura originale, fate attenzione a non pagare di più per un'edizione che magari include contenuti che già avete comprato in precedenza. Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition a 79,99 euro, include il gioco base e il DLC, senza ulteriori extra.

Elden Ring Shadow of the Erdtree Deluxe Edition al prezzo di 99,99 euro. Comprende anche artbook e colonne sonora in formato digitale sia del gioco base che dell'espansione. A prescindere dall'edizione scelta, preacquistando l'espansione riceverete come bonus il gesto "Anello di Miquella" (il personaggio mima la forma di un anello con le braccia). Se siete interessati all'acquisto, vi rimandiamo alla pagina dedicata a Elden Ring: Shadow of the Erdtree del PlayStation Store per le versioni PS5 e PS4, dell'Xbox Store per Xbox Series X|S e One e di Steam per quella PC.

Edizione fisica, Collector's Edition e bonus di prenotazione La ricca Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree Come accennato in precedenza, Shadow of the Erdtree sarà disponibile anche in formato "fisico" per PS5 e Xbox Series X|S in un bundle che comprende sia il gioco base che l'espansione al prezzo consigliato di 80,98 euro. È bene precisare che solo l'avventura originale è inclusa su disco, mentre l'espansione deve essere scaricata a parte, riscattandolo il codice incluso nella confezione tramite PlayStation Store o Xbox Store. E infine arriviamo alla ricca Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, venduta al prezzo di 249,99 euro e disponibile in quantità molto limitate e pensata chiaramente per i fan più sfegatati. All'interno della confezione troviamo un codice per riscattare la versione digitale dell'espansione per PS5 (compatibile con PS4), Xbox Series X|S (compatibile con Xbox One) e PC (Steam) e una serie di contenuti da collezione, tra cui spicca la statuetta di Mesmer l'Impalatore, alta ben 46 cm. Ecco esattamente cosa comprende: Espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree (gioco base non incluso)

Figurina di Mesmer l'Impalatore da 46 cm, realizzata in PVC/ABS da Pure Arts

Artbook (in inglese) da 40 pagine con copertina rigida, con immagini e bozzetti mai visti prima

Colonna sonora digitale, riscattabile tramite un codice incluso nella confezione

Box da collezione a forma di libro Potrete acquistare la Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree tramite Amazon.it, GameStop.it e il Bandai Namco Store. Come detto in precedenza le quantità sono molto limitate e infatti nel momento in cui scriviamo questa pregiata edizione risulta esaurita ovunque tranne nel negozio ufficiale di Bandai Namco. Anche in questo caso, preordinando l'edizione fisica o la Collector's Edition riceverete come bonus il gesto "Anello di Miquella".

Trama Uno scorcio delle Terre delle Ombre Come da tradizione il game director Hidetaka Miyazaki e gli sviluppatori non si sono sbottonati molto sui nuovi contenuti, giusto quel tanto che basta per far venire l'acquolina in bocca ai giocatori e mantenere al tempo stesso quell'intrigante alone di mistero tipico dei giochi FromSoftware. Quello che è certo è che Shadow of the Erdtree andrà a raccontare, sempre in maniera più e (soprattutto) meno diretta, di eventi, personaggi ed elementi importantissimi della narrativa di Elden Ring, facendo luce su misteri e segreti su cui la community si sta arrovellando da due anni a questa parte. Dai dettagli condivisi finora sappiamo che la storia dell'espansione ruoterà intorno a Miquella l'Empireo, gemello di Malenia e figlio di Marika, nonché figura di grande importanza nella lore di Elden Ring, ma di cui finora sono arrivate informazioni frammentate, facendo nascere di conseguenza le più disparate teorie. Proprio questa misterioso personaggio, "in attesa del Lord che gli è stato promesso", ci guiderà in una nuova area chiamata Terre delle Ombre, descritta dal team di sviluppo come "un luogo offuscato dall'Albero Madre in cui giunse per prima la divina Marika", una landa inesplorata che cela i segreti più oscuri dell'Interregno, dove ci attendono anche personaggi spinti da motivi personali in viaggio verso la nostra meta e chiaramente nemici e nuove sfide da affrontare. Questi diciamo che sono i dettagli più chiari dell'incipit di Shadow of the Erdtree, ma i trailer ufficiali, le immagini e alcune interviste di Miyazaki celano più o meno velatamente degli indizi e dettagli che faranno la gioia degli appassionati della criptica e indiretta narrazione di Elden Ring. Provare a riassumere il tutto in poche righe sarebbe un pessimo servizio nei vostri confronti, quindi vi suggeriamo di leggere i nostri approfondimenti con l'analisi del primo filmato ufficiale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree e del trailer della storia pubblicato pochi giorni fa.

Nuovi nemici, boss, armi e livello di sfida Uno dei nuovi boss di Shadow of the Erdtree Oltre a introdurre una nuova area, con Shadow of the Erdtree verrà ampliato l'arsenale a disposizione dei giocatori. In tal senso anche coloro che hanno investito centinaia di ore di Elden Ring troveranno nuovi stimoli grazie a 8 nuove tipologie di armi, a cui si aggiungono anche set di armature, abilità, magie inedite, che torneranno sicuramente utili per affrontare gli oltre 10 boss aggiunti con il DLC. A tal proposito, Miyazaki ha spiegato che il livello di sfida di Shadow of the Erdtree sarà in linea a quello delle fasi avanzate di Elden Ring (del resto per accedere all'espansione i giocatori dovranno prima eliminare Mohg) ed è plausibile anche aspettarsi qualche sfida opzionale ai livelli della tremenda Malenia. State già tremando al pensiero? Niente paura, stando al game director nell'espansione è stato implementato un nuovo "elemento di progressione", di cui al momento non sono stati rivelati i dettagli precisi, che i giocatori potranno sfruttare a proprio vantaggio per ammorbidire il livello di sfida generale.

Quanto è grande Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Messmer l'Impalatore è un nuovo personaggio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree Come accennato in precedenza, Shadow of the Erdtree è ambientato nelle Terre delle Ombre, una nuova area di grosse dimensioni. Quanto? Per offrire un metro di paragone, Hidetaka Miyazaki ha spiegato che la nuova mappa sarà più grande di Sepolcride e offrirà vaste aree da esplorare a piedi e in sella a Torrente, legacy dungeon (dungeon di grosse dimensioni come ad esempio il Castello Grantempesta) e altri di dimensioni variabili. E sì, ci saranno nuove paludi velenose, ormai diventato un pallino per il game director. FromSoftware non si è sbilanciata sulla durata di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ma Miyazaki ha affermato che è l'espansione più grande mai realizzata dallo studio in termini di volume. Combinando questo dettaglio alle dimensioni della mappa, quando visto nelle espansioni dei precedenti giochi della serie e, perché no, anche il prezzo del DLC, e plausibile aspettarsi una durata di circa 30 ore, forse anche di più.