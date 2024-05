Animal Well, il grande successo del 2024 avrà un seguito o DLC? Parla l'autore

Per fortuna dei fan di questo gioco-labirinto a 8 bit, l'autore potrebbe essere al lavoro su un altro gioco ambientato nel mondo di Animal Well . Viene infatti spiegato che il gioco potrebbe ricevere alcune "piccole correzioni di bug" tramite aggiornamenti, ma " non ci saranno mai DLC per Animal Well". "Se dovessi lavorare su qualcos'altro ad esso correlato, sarebbe un gioco nuovo."

Animal Well è stato al momento uno dei migliori giochi del 2024, con un responso della critica veramente incredibile. La domanda quindi è se il creatore - Billy Basso - voglia dargli un seguito oppure no , così da continuare a evolvere lo stile unico di questo metroidvania.

A cosa vuole lavorare l'autore di Animal Well?

La grafica di Animal Well è retro e bellissima

Lo sviluppatore ha poi rivelato che "attualmente sta progettando un gioco ambientato nello stesso universo, ma potrebbe non essere un sequel diretto."

Cosa significhi questo è un mistero. Potrebbe essere un genere diverso, un nuovo punto di vista sullo stesso mondo o forse anche un gioco quasi identico ma con una creatura diversa? Billy Basso non ha voluto aprirsi a riguardo, dicendo che per ora "non può dire altro".

"C'è una lore che avevo in mente mentre creavo il gioco, inclusi alcuni dettagli molto specifici che i giocatori non hanno ancora capito", ha aggiunto Billy Basso.

Considerando comunque che Animal Well è stato appena pubblicato, ci vorranno anni prima di ricevere un nuovo gioco quindi è meglio non rimanere col fiato sospeso. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Animal Wellrecensione di Animal Well.