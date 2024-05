Le copie fisiche di Baldur's Gate 3 per PS5 arriveranno in ritardo: ecco la nuova data

Larian Studios ha annunciato che le copie fisiche di Baldur's Gate 3 per PS5 dedicate al Nord America subiranno un ritardo. Saranno infatti rese disponibili a luglio.

Il team cita "cambiamenti imposti alla produzione, al di fuori del nostro controllo". Spiega anche che non è possibile dare accesso a una versione digitale in sostituzione a quella fisica. Va anche detto che molti rifiuterebbero questa opzione, visto che in questo caso parliamo di una versione da collezione acquistata proprio perché è in formato fisico.