Baldur's Gate 3: rinviata la Deluxe Edition fisica per PS5 e Xbox Series X|S, spedite le copie PC

C'è una buona e una cattiva notizia per coloro che hanno preordinato la Deluxe Edition fisica di Baldur's Gate 3, a seconda su quale piattaforma giocate. La buona è che Larian Studios ha confermato che ha iniziato le spedizioni delle copie della versione PC, mentre la cattiva è che quelle PS5 e Xbox Series X|S sono slittate ad aprile-maggio.

In precedenza lo studio aveva indicato il primo trimestre del 2024 come finestra di lancio di questa versione, dunque parliamo di un ritardo di massimo uno o due mesi. La comunicazione è arrivata da un post sullo studio su X, dove ha spiegato che lo slittamento è stato causato da "problemi di produzione" non meglio definiti. Inoltre, è stato confermato che la versione Xbox Series X|S sarà su ben 4 dischi, anziché i 3 precedentemente annunciati.

"I preordini per la Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 su PC sono ora in spedizione, mentre le edizioni per console dovrebbero iniziare la spedizione tra aprile e maggio", recita il post di Larian Studios. "Volevamo che le versioni per console arrivassero prima ai giocatori, tuttavia, problemi di produzione hanno fatto sì che le date di spedizione siano state leggermente posticipate. Coloro che aspettano la versione Xbox riceveranno ora 4 dischi fisici, anziché i 3 originariamente previsti, in modo da poter fornire il gioco completo come copia fisica."