Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Oggi è il primo giorno della Festa delle Offerte di Amazon e le promozioni per il mondo della tecnologia, dei videogiochi e non solo sono molteplici. Nella lunghissima lista di promozioni avete modo di trovare Samsung Galaxy S22 Ultra 5G che si trova in sconto a 799€ invece di 979.33€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.