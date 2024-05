The Acolyte La Seguace, i veri fan di Star Wars difendono la frusta laser

Ovviamente non tutte le critiche sono scorrette . Per alcuni utenti l'idea non funzionava tempo fa e non funziona ora, ma ovviamente in tal caso vi è maggior cognizione di causa sulla questione. Se si critica la realizzazione in sé e per sé e non (erroneamente) il fatto che sia l'ennesima invenzione del nuovo corso di Star Wars, allora non vi è nulla di male.

Alcuni hanno affermato che non ha alcun senso e che si tratta dell'ennesima invenzione che rovina Star Wars. Il problema è che non si tratta di qualcosa di creato per The Acolyte La seguace , poiché la frusta laser esiste da decenni all'interno dell'immaginario di Star Wars.

Disney Plus ha da poco pubblicato un nuovo trailer di Star Wars The Acolyte La seguace . Il video in questione ha però fatto nascere online alcune discussioni per un elemento presente in esso: la frusta laser .

I dettagli sulla frusta laser di Star Wars

La lightwhip è una spada laser modificata con una o più lame di plasma in scudi di contenimento flessibili. Utilizzata dall'Ordine Jedi durante le Guerre Sith, la frusta è stata associata anche alle Sorelle della Notte di Dathomir. Un personaggio noto per l'uso di quest'arma è il Cavaliere Jedi dell'era dell'Alta Repubblica Vernestra Rwoh, interpretato da Rebecca Henderson in The Acolyte La Seguace. La prima apparizione ufficiale del personaggio è stata in The High Republic: Light of the Jedi, pubblicato nel 2021.

Le fruste laser sono state menzionate canonicamente per la prima volta nel libro Endless Vigil della Fantasy Flight Games nel 2016, apparendo poi in The High Republic: A Test of Courage del 2021. Tuttavia, la lightwhip è nata nella continuità di Star Wars Legends ed è apparsa per la prima volta nel fumetto Star Wars (1977) #95 nel 1985.

Vi lasciamo al precedente trailer ufficiale italiano per la serie Star Wars The Acolyte La seguace.