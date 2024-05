Star Wars The Acolyte: La Seguace, trailer ufficiale italiano per la serie su Disney+

Star Wars The Acolyte: La Seguace si mostra con il trailer ufficiale italiano, che introduce i personaggi e le ambientazioni che troveremo nella serie televisiva su Disney+, disponibile a partire dal 5 giugno con i primi due episodi.

Più simile a Russian Doll che a The Mandalorian o Ahsoka, Star Wars The Acolyte: La Seguace racconterà eventi che si svolgono circa un secolo prima rispetto a Star Wars: Episodio 1 - La Minaccia Fantasma, alla fine dell'Alta Repubblica.

In The Acolyte seguiremo le vicende di un Maestro Jedi che si trova a dover affrontare le insidie del Lato Oscuro, e come si può vedere dal trailer le atmosfere della serie sfoceranno addirittura nell'horror in alcuni casi.