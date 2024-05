Helldivers 2: il CEO di Arrowhead non sa cosa dire agli utenti, spera che tutto si risolva

Il CEO di Arrowhead Game Studio, Johan Pilestedt, non sa cosa dire agli utenti che gli chiedono di Helldivers 2. E così, non potendo affrontare la situazione direttamente, ha pubblicato un post in cui si augura che torni a splendere il sole sul gioco e che dunque questa crisi venga in qualche modo superata.

"Svegliarmi con il sole di ieri sostituito da una pioggia uggiosa e da un vento che fa rabbrividire mi fa riflettere su come ho trascorso il mio tempo in quei rari momenti in cui tutto era perfetto", ha scritto Pilestedt.

"Eppure la pioggia è essenziale per la crescita ed è ciò che trasforma la primavera in estate. Non mi resta che aspettare che il sole torni a splendere", conclude il post su Twitter, che arriva in concomitanza con la notizia dello stop alla vendita di Helldivers 2 in 177 paesi.