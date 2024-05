Helldivers 2: è Sony ad aver causato il disastro su PC, pretendendo l'account PSN

Stando a uno sviluppatore di Arrowhead Studios, lo studio di sviluppo di Helldivers 2 , sarebbe stata Sony stessa a pretendere l'aggiunta di un account PSN come requisito per giocare su PC, generando una situazione disastrosa.

Di chi è la colpa?

Lo storico delle recensioni di Steam

Negli scorsi giorni è stato annunciato che dal 31 maggio 2024, per continuare a giocare a Helldivers 2, i giocatori PC dovranno necessariamente registrarsi al PlayStation Network per avere un loro account. Naturalmente la novità non è stata presa benissimo, tanto che in una sola giornata sono state scritte quasi 100.000 recensioni negative su Steam, portando il giudizio da Molto positivo a Nella media, con le ultime recensioni che sono "Perlopiù negative" (il 66%).

Evidentemente più di qualcuno dentro Arrowhead non ha gradito la situazione, anche perché Helldivers 2 è diventato famoso anche per come il team di sviluppo ha comunicato con la comunità.

Il post dello sviluppatore su Discord

Così lo sviluppatore Twinbeard ha deciso di spiegare la situazione sul canale Discord del gioco, rispondendo alle polemiche arrembanti, fatte in particolare da quelli che vivono in territori dove non è possibile avere un account PSN: "Prima di tutto, è stata una decisione di Sony, non la nostra. Secondo, per ora non abbiamo tutti i dettagli sui problemi delle diverse regioni. Stiamo chiedendo a Sony di avere più informazioni."

Come prevedibile, l'aggiunta dell'account PSN come obbligo per giocare è venuta dall'editore, non dagli sviluppatori, che però stanno pagando lo scotto della decisione, i cui effetti erano ampiamente prevedibili, considerando l'idiosincrasia dei giocatori PC per account e launcher esterni.