Luigi's Mansion 2 HD, il nuovo trailer è 'Un brusco risveglio' per il povero Luigi

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Luigi's Mansion 2 HD, chiamato "Un brusco risveglio", che sostanzialmente ci racconta la storia che fa da sfondo all'azione. Luigi sta facendo un pisolino, quando viene chiamato dal professor Strambic per risolvere un problema di fantasmi.

Più che altro viene obbligato, considerando che Strambic lo sveglia e poi lo teletrasporta nella sua magione senza dargli modo di ribattere. Riuscirà nella sua impresa.

Luigi's Mansion 2 HD è un titolo esclusivo per Nintendo Switch. Prenotabile sul Nintendo eShop, sarà disponibile a partire dal 27 giugno. Per chi non lo conoscesse, si tratta del rifacimento in alta definizione del gioco uscito su Nintendo 3DS, in cui si visita la spettrale Cupavalle, dove, fino a poco tempo fa, nel cielo si stagliava la misteriosa Luna scura. Secondo il professor Strambic, un esperto di fenomeni paranormali, la sua presenza ammansiva i fantasmi della valle... ma ormai è andata in mille pezzi.

Per fermare i fantasmi, Luigi potrà usare vari strumenti: lo Strobobulbo, che stordisce i fantasmi, il Poltergust 5000, capace di risucchiare ectoplasmi e oggetti e di interagire con l'ambiente. Durante l'avventura, Luigi visiterà diversi luoghi, come un laboratorio botanico abbandonato, una fabbrica di orologi in disuso e una miniera ammantata di neve e ghiaccio.