Star Wars: Skeleton Crew ha un periodo di uscita ufficiale su Disney Plus

Il co-creatore di Star Wars: Skeleton Crew, Jon Watts, ha confermato al CCXP Mexico che la sua serie verrà pubblicata intorno a Natale. Supponendo che Disney+ intenda pubblicare nuovi episodi settimanalmente, la stagione di Skeleton Crew si estenderebbe così fino al 2025.

Watts e il suo collaboratore Christopher Ford spiegano di aver concepito Skeleton Crew come la storia di quattro bambini che scoprono un segreto sul loro mondo natale. I ragazzi finiscono poi su un'astronave e si ritrovano sperduti in un luogo lontano da casa. La serie si svolgerà nello stesso periodo di The Mandalorian e Ashoka.

Jude Law, Kerry Condon e Jaleel White sono tra gli attori adulti più importanti della serie. Il resto del cast comprende Ryan Kiera Armstrong, Robert Timothy Smith, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Tunde Adebimpe.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert di Everything Everywhere All at Once hanno diretto un episodio della serie insieme a Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.