Kingdom Hearts: i nuovi rumor parlano di un film misto tra CGI e live-action

Circolano da tempo dei rumor riguardo all'arrivo di un adattamento per il piccolo o il grande schermo di Kingdom Hearts, la serie di giochi di ruolo d'azione di Square Enix. Le voci più recenti puntano il dito in modo più preciso su un film, ma viene indicato che per il momento si tratta solo di idee e che nessun progetto ha realmente ottenuto un via libera per la produzione.

DanielRPK su Twitter afferma che il film sarà un misto tra live action e CGI, come una sorta di Space Jam. Difficile però dire nel dettaglio che tipo di stile potrebbe avere il film di Kingdom Hearts. Inoltre, bisognerebbe capire quali personaggi e mondi potrebbero apparire.

Ripetiamo anche che per il momento è solo un rumor, non informazioni ufficiali. Come già detto, pare che al momento i produttori dietro questo potenziale progetto non abbiano ricevuto un via libera, quindi anche ammesso che quanto indicato sia corretto è possibile che Disney decida alla fine di cancellare tutto il progetto.