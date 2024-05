Nintendo registra due nuovi marchi per vecchi giochi: in arrivo due remake su Switch?

In Australia sono appare due nuove registrazioni di marchi di giochi Nintendo: parliamo di Kirby e il pennello arcobaleno e Fullblox. Il primo è un gioco del 2015 per WiiU mentre il secondo è un gioco dello stesso anno per 3DS. Viene precisato che le classificazioni dei giochi originali sono ancora presente, quindi è possibile che queste nuove classificazioni non siano un semplice rinnovo del vecchio marchio ma facciano riferimento a una nuova versione dei due giochi, credibilmente per Nintendo Switch.

Come sempre, quando si parla di registrazioni di marchi, è possibile che sia solo regolare amministrazione di Nintendo e che questa nuova registrazione non abbia alcun tipo di collegamento con nuovi giochi. Non possiamo sapere nel dettaglio se vi siano piani per convertire tali giochi per Nintendo Switch.

Non sarebbe certo la prima volta per Nintendo, anzi. La compagnia giapponese ha ricreato tantissimi giochi delle vecchie generazioni per Nintendo Switch.