Warhammer 40.000: Space Marine 2, multiplayer PvP e altri dettagli rivelati dall'artbook

Un utente ha pubblicato un video sull'artbook di Warhammer 40.000: Space Marine 2, in netto anticipo sui tempi, rivelando la presenza del multiplayer PvP nel gioco e tutta una serie di altri dettagli.

In arrivo il 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Warhammer 40.000: Space Marine 2 non si limiterà dunque a offrire una promettente campagna single player, bensì metterà in campo anche delle modalità competitive in cui potremo affrontare altri Space Marine.

In tale frangente avremo modo di effettuare le tradizionali personalizzazioni, dal marchio del clan allo stendardo, nonché potenziare i personaggi all'interno di un hub centrale da cui accedere anche alle missioni single player.

Il leak, ad ogni modo, si spinge oltre queste informazioni e rivela armi, veicoli, personaggi e boss della campagna, in un mix di anticipazioni che immaginiamo non renderà entusiasti né gli sviluppatori né il publisher di Warhammer 40.000: Space Marine 2.