Il trailer e la data di uscita di Dead Cells Immortalis, la serie animata basata sul roguelite

È stato pubblicato il primo trailer della serie animata ispirata a Dead Cells, il gioco d'azione e piattaforme roguelite. La serie si chiamerà Dead Cells: Immortalis.

Il video, che potete trovare qui sotto, è breve in quanto dura solo un minuto e raccoglie una serie di frammenti della serie. Il trailer di Dead Cells: Immortalis è in francese con sottotitoli in inglese (da attivare tramite la funzione di YouTube).

A realizzarlo è lo stesso team che si occupa delle sequenze animate del videogioco, Bobbypills. Lo stile grafico di Dead Cells: Immortalis è però leggermente diverso, probabilmente anche perché in questo caso è necessario creare un'intera serie e non solo piccoli frammenti.

Dead Cells: Immortalis sarà pubblicato il 19 giugno sulla piattaforma streaming Animation Digital Network. Si tratta di un servizio in abbonamento francese e per il momento non è chiaro quando sarà possibile vederla in altre lingue e in altri territori.