Deltarune Capitolo 3 & 4 è ancora lontano: il creatore spiega come stanno le cose

Ricordiamo che Deltarune è stato pubblicato in modo poco convenzionale sin dalla sua prima componente. Come ricorderete, il primo capitolo è stato pubblicato gratuitamente nel 2018, mentre il secondo è stato pubblicato nel 2021. Attualmente sono in sviluppo altri tre capitoli ma i capitoli 3 e 4 saranno resi disponibili insieme , con il primo dei due"praticamente completo in termini di contenuti".

Le parole di Toby Fox

Deltarune: Chapter 1 è del 2018... l'attesa è lunga

"Lo sviluppo del capitolo 4 sta andando meglio che mai", ha scritto Fox in una recente newsletter. "Siamo sulla buona strada per rispettare la nostra scadenza interna... Mi sento davvero bene, campione".

Anche il capitolo 4 è quasi completo dal punto di vista dei contenuti, ma Fox afferma che il vero spreco di tempo è rappresentato dalle fasi di rifinitura. "Questo richiede una quantità di tempo sconosciuta", spiega.

"Nonostante il gioco stia facendo grandi progressi, non possiamo ancora parlare della data di pubblicazione", continua Fox. "Anche se il capitolo 4 viene completato senza intoppi, potrebbero esserci fattori a sorpresa, quindi non siamo al punto in cui possiamo fare una promessa solida... Non vedo l'ora che possiate vedere altri momenti e personaggi che ho avuto in testa negli ultimi 8 anni".

"Non voglio che qualcuno perda interesse nell'attesa... Ma... non ci siamo ancora fatti distruggere dallo stress nel realizzarlo! Anzi, il contrario!!! Stiamo andando a fuoco! Molto!!! Ahi!!!" (il gioco di parole, legato alla parola "Burn" funziona bene solo inglese, ecco l'originale: "I don't want anyone to burn out waiting for this... But... we haven't burned out making it yet! Actually, the opposite!! We're on fire!! A lot!! Ouch!!").

Il precedente aggiornamento che vi avevamo segnalato su Deltarune risale al febbraio 2024.