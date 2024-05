Xbox Game Pass: anche Call of Duty sarà incluso, stando alle parole di Sarah Bond

" Da tutti i nostri studi ", ha risposto la presidente di Xbox, ribadendo peraltro il concetto. "Vedrete cose davvero incredibili, e fare in modo che tutto ciò sia speciale per i giocatori di Xbox rappresenta per noi una priorità fondamentale."

"Sappiamo che i nostri utenti amano il Game Pass, che è un servizio in abbonamento e include un intero catalogo di titoli, ma soprattutto consente di ottenere ogni singolo gioco che realizziamo dal day one , con una qualità e una varietà che non hanno fatto che aumentare nel tempo."

Anche Call of Duty sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass , stando a quanto dichiarato da Sarah Bond durante il Bloomberg Technology Summit: la presidente di Xbox ha detto che "ogni gioco first party" sarà disponibile, anche quelli realizzati da Activision Blizzard.

Una conferma importante?

Le parole di Sarah Bond non sembrano interpretabili, sebbene Call of Duty non sia stato nominato in maniera esplicita. Probabilmente Microsoft non ha ancora preso una decisione definitiva sul lancio del prossimo episodio al day one su Game Pass e sta tastando il terreno, cercando anche di valutare l'impatto economico di una scelta simile.

Sono dunque due le ipotesi sul tavolo, entrambe peraltro compatibili con le dichiarazioni della presidente di Xbox, che come ormai sappiamo ci sa fare con le pubbliche relazioni: la prima è che effettivamente i nuovi episodi di Call of Duty arrivino al day one su Game Pass, la seconda è che i precedenti capitoli entrino a far parte del catalogo mentre per i nuovi si debba attendere un determinato periodo di tempo.