PS5 Slim versione digital è in sconto su Amazon Italia: vediamo il prezzo

PS5 Slim versione digitale è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 10% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa NewBusinessOne (solo 4 unità disponibili), che segnala inoltre che non si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma ma la differenza è di soli 5€; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 449.99€. Vi è anche una versione a 409€ spedita da SpeedPerformance, che arriva più rapidamente.

Che versione di PS5 è questa?

Di base PS5 Slim può essere tenuta solo in orizzontale: serve un accessorio extra per tenerla in verticale

La versione di PlayStation 5 in vendita è la Slim digital. Se non siete pratici, dovete sapere che il modello Slim è il più recente di PS5 e propone dimensioni leggermente inferiori, un nuovo design "spezzato" della scocca esterna e una nuova base per tenere la console in verticale (la base è venduta a parte).

Questo modello è inoltre "digital" ovvero non dispone del lettore ottico per i dischi. Significa che potete usare solo i giochi in digitale, acquistati tramite PS Store od ottenuti con il servizio in abbonamento PS Plus (necessario per giocare online nei giochi non gratuiti e per ottenere ogni mese una serie di giochi senza costi aggiuntivi).

Il vantaggio del modello Slim è che se in futuro doveste decidere di voler usare i dischi avrete le possibilità di acquistare un lettore ottico da attaccare al modello digital così da trasformarlo nella versione standard della console. Basta sostituire una parte esterna della scocca.

La confezione include la console PS5 Slim digital, il controller DualSense bianco ufficiale, la base orizzontale, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e un cavo USB-C per la ricarica del controller.