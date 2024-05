Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher di Ilona Bugaeva è semplicemente meraviglioso

Sono passati nove anni dal debutto di The Witcher 3: Wild Hunt nei negozi, ma il GDR di CD Projekt RED è ancora giocatissimo da tantissimi giocatori. L'attesa per il prossimo gioco della serie e il remake del primo capitolo sembrano ancora piuttosto distanti, ma nel frattempo possiamo quantomeno rifarci gli occhi con il cosplay di Triss Merigold ad opera di Ilona Bugaeva.

Un cosplay ricco di fascino

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, il cosplay di Ilona Bugaeva si basa sulla versione videoludica del personaggio per via dei capelli rosso acceso, al contrario nei romanzi sono castani. In questo caso la maga indossa un lungo abito elegante verde adornato da perline che ne risalta lo sguardo e dei lunghi guanti rossi.

Che ne pensate di questo cosplay di Triss Merigold? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

